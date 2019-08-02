إجازة شاطئية فاخرة في «ديوكس ذا بالم»

يرحب فندق «ديوكس ذا بالم» التابع لمجموعة «رويال هايدواي» بضيوفه للاحتفال بعيد الأضحى في منتجعه الفاخر وسط التصاميم الداخلية الفخمة، والاستمتاع بتجربة تذوق مميزة مع عرض لا مثيل له، حيث يمكن للعائلات الإقامة مقابل 650 درهماً في الليلة، مع إقامة مجانية للأطفال.

وسيحظى الضيوف بترقية مجانية إلى غرفة ممتازة تشمل وجبة فطور لذيذة. يمكن للعائلات طوال فترة الإقامة الاختيار بين وجبة غداء رائعة أو عشاء فاخر.

يقدم «ديوكس ذا بالم»، أحد فنادق «رويال هايدواي»، ملاذاً مثالياً لعطلة عيد الأضحى وممتعاً لجميع أفراد العائلة، حيث يحتضن شاطئاً خاصاً واسعاً مع إطلالات ساحرة على أفق مرسى دبي، ومسبحاً لا متناهياً في الهواء الطلق، ونهراً صناعياً ونادي «ديوكسي كيدز» الترفيهي للأطفال.

ويمكن للضيوف الذين يختارون الإقامة لمدة ليلتين أو أكثر الاستفادة من حسم إضافي بنسبة 10% على أسعار الغرف، لتصبح عطلة العيد من أجمل الذكريات للعائلة.

عيد الأضحى هو وقت للاحتفال مع العائلة والأحبة، ويوفّر فندق «ديوكس ذا بالم» التابع لمجموعة «رويال هايدواي» المكان الأمثل من فئة خمس نجوم لقضاء هذه العطلة المميزة.