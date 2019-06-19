4 نصائح لتدريب العضلات الفردية

المصدر: برلين - د.ب.أ

يمكن أن ينصب اهتمام المرء أثناء ممارسة التمارين الرياضية على بعض المجموعات العضلية الفردية، مثل البطن أو الساقين أو الظهر. وفي هذه الحالة يتعين على المرء مراعاة أن هذه التمارين قد تأتي بنتائج عكسية في بعض الأحيان، أو أنها تكون ضارة بالجسم. وأوضح البروفيسور الألماني، لارس دونات، أن من الممكن توجيه التمارين الرياضية نحو مجموعات عضلية فردية، والتركيز على عضلات البطن أو الساقين أو الأرداف.

وأضاف الأستاذ بجامعة كولن الرياضية أنه كلما كانت العضلة أصغر حجماً، وكانت الحركة أكثر تعقيداً، ازدادت صعوبة تدريب العضلات بمفردها وبمعزل عن العضلات الأخرى.

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