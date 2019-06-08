نصائح لممارسة الرياضة في الصيف

المصدر: كولن - د.ب.أ

نصح رئيس المركز الصحي التابع لجامعة كولن الرياضية الألمانية، البروفيسور إنجو فروبوزه، بضرورة مراعاة بعض الأمور عند الرغبة في ممارسة الرياضة خلال فصل الصيف، تجنباً لأي متاعب صحية.

وأكد أنه ينبغي الابتعاد عن أشعة الشمس الساطعة لتجنب الإصابة بضربة شمس أو إجهاد حراري؛ ولذا ينبغي ممارسة الرياضة في الصباح الباكر أو في المساء.

وفي حال ممارسة الرياضة تحت أشعة الشمس الساطعة، يجب تغطية الرأس والأكتاف، مع مراعاة تبريد الجسم بسكب ماء على اليدين والساعدين أو أخذ حمام قدم بارد.

وشدد فروبوزه على أهمية الإكثار من شرب الماء لتعويض السوائل، التي يفقدها الجسم أثناء ممارسة الرياضة؛ فإلى جانب الكمية الموصى بها يومياً والبالغة 1.5 لتر على الأقل، ينبغي على الرياضي شرب 100 ملليلتر كل 15 دقيقة أثناء التدريب، مع شرب كوب من الماء بعد التدريب.

ومن الأفضل شرب المياه المعدنية لتعويض الجسم عن المعادن، التي يفقدها أثناء التدريب كالصوديوم.

كما يتعين على الرياضي الإنصات إلى جسمه؛ إذ ينبغي أن يتوقف عن التدريب في حال شعوره بدوار أو غثيان.