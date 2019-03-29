«إنترلاكن».. مدينة الجبال والبحيرات الساحرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشبه السياحة في مدينة إنترلاكن السويسرية القصص الخيالية إلى حد كبير، حيث القلاع المبهرة والمثيرة للإعجاب، التي تحيط بها الجبال والبحيرات الساحرة. ومع بدء العطلة المدرسية فإن هذه المدينة الساحرة مناسبة جداً للرحلات العائلية القصيرة.

استخدم اسم إنترلاكن على الخرائط الجغرافية وفي كتب السفر عام 1891، وكانت البلدة تعتمد على صناعة المنسوجات والطباعة، وتعتبر صناعة الساعات ومبيعاتها مصادر دخل ذات أهمية، فيما أصبحت السياحة اليوم أهم مصادر الدخل.

تعرف إنترلاكن بأنها عاصمة الرياضة في الهواء الطلق، ولذلك فإن زيارة لإنترلاكن ليست كاملة من دون محاولة تجربة تلك الأنشطة الرمزية، مثل التجديف والقفز بالمظلات. غير أن الباحث عن الهدوء والراحة أيضاً لن يجد أكثر سحراً من تلك القرى أو البلدات الصغيرة التي تحيط بمدينة إنترلاكن، ويمكن الوصول إليها بسهولة عن طريق القطار أو الحافلة، أو على متن قوارب تعمل طوال اليوم.

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