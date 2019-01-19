«دبي للتسوّق»: مفاجآت اليوم من الـ 10 صباحاً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن العلامة التجارية الثالثة المشاركة في مفاجآت نهاية الأسبوع الرابع من مهرجان دبي للتسوق. وكشفت عن أن المتسوقين سيكونون على موعد مع عرض حصري من «يو إس بولو آسن»، العلامة التجارية الرسمية لرابطة البولو الأميركية، التي تقدّم الملابس التقليدية المفضلة لدى العائلات، إذ يمكنهم شراء قطعة والحصول على ثلاث قطع مجاناً من جميع المنتجات المعروضة في متجرها في «سيتي سنتر ديرة»، من الساعة 10:00 صباحاً، اليوم، وحتى نفاد الكمية.

وتشارك في فعاليات «مفاجآت نهاية الأسبوع» ضمن مهرجان دبي للتسوق مجموعةٌ من أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية التي تقدم عرضاً حصرياً، في يوم معين ومركز تسوق محدد، خلال عطلة نهاية كل أسبوع طوال مدة المهرجان حتى الثاني من فبراير المقبل.