المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

كشف مطعم «هاكاسان أبوظبي» النقاب عن تقديم قائمة طعام جديدة حسب الطلب من الأطايب العصرية التي تنضح بالنكهات الكانتونية الأصيلة ابتداءً من أول العام.

ويحظى المطعم الفاخر بمكانة متميزة في مشهد الضيافة في العاصمة الإماراتية، ويشتهر بتقديم مجموعة متنوعة من المأكولات المعدّة بعناية فائقة تحتضن بصمة «هاكاسان» الفريدة، ويتيح لزواره تجربة تناول طعامٍ ساحرة لا يمكن نسيانها. هذا وتأتي قائمة الطعام الجديدة ثمرة عناية فائقة بأدق التفاصيل لتنال إعجاب الذواقة مع تشكيلة من أطايب الأطباق الراقية المقدمة بأسلوب مترف. ونال «هاكاسان أبوظبي» إعجاب الخبراء، فقد حظي بجائزة أفضل مطعم صيني في أبوظبي لعام 2018 من جوائز «تايم آوت»، ويمكن لزواره الاستمتاع بأطباق المطعم الشهيرة، إلى جانب باقة من الأطايب الجديدة الشهية في العام الجديد.

كما يتيح «هاكاسان أبوظبي» لضيوفه فرصة التلذذ بالنكهات الجديدة والأطباق الرئيسة التقليدية، بما فيها سلطة البط المقرمش اللاذعة، وسمك القاروص التشيلي المشوي مع العسل؛ ويدلل زواره من عشاق المأكولات النباتية بطيفٍ من الخيارات الشهية أيضاً. ويمكن لعشاق التجارب الفريدة اختيار تجربة «هاكاسان» للاستمتاع بأطايب قائمة «مذاق هاكاسان» المميزة، التي يقدمها المطعم يومياً من الساعة السادسة إلى 7:30 مساءً، مع مشروب ترحيبي منعش يشكل بداية خفيفة لوجبة شهية.