«ذا ميت كو» الآن بشكل جديد.. في سوق البحار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فود فاند إنترناشيونال» الرائدة في مجال تجارب الضيافة عن إعادة افتتاح مطعمها «ذا ميت كو»، الكائن في سوق البحار، والمختص بتقديم شرائح لحم فاخرة مستقدمة من أفضل المزارع في العالم. وانطلاقاً من أجوائه الأصيلة والعصرية وأطباقه الشهية ووجهته الراقية، ستحمل حلّة المطعم الجديدة، بعد الانتهاء من عمليات التجديد، التي طوّرت صورة العلامة، رؤيةً إبداعيةً فريدة، تأخذ عشاق المأكولات في رحلة استثنائية إلى عالم المذاق الفريد.

وتم تصميم المطعم وفق سياق إبداعي من شأنه أن يذهل الضيوف بفضاءاته الراقية منذ لحظة دخولهم إلى البهو الفاخر. ويُعدّ ديكور المكان جزءاً أساسياً من تجربة تناول الطعام في «ذا ميت كو»، كما هو شأن أطباق قائمة الطعام، ومع تصميمه الفريد، سيجد الزوار العديد من الخصائص المذهلة في كل ركن ضمن المطعم، ما يمنح العلامة روحها القوية وتراثها العريق.

ويمتد المطعم على مساحة 8300 قدم مربع، ويتسّع لنحو 320 شخصاً، كما يضمّ مساحة داخلية فسيحة لتناول الطعام. وتتميز الشرفة الخارجية وصالة الطعام في الهواء الطلق.