أناقة وراحة في إطلالة نوفمبر مع «إيكو»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

في نوفمبر، الشهر المخصص للرجال، هل تبحثون عن الإطلالة الشبابية التي تصلح لأن تكون معكم طوال اليوم.. إليكم ذلك! تقدم لكم «إيكو» مجموعتها الجديدة والمميزة المؤلفة من حقيبة ظهر بلون أسود، وحذاء رياضي أنيق يضمن لكم الراحة الدائمة.

يتميز حذاء «إيكو سوفت» بتصميمه البسيط الذي يجمع بين الاستخدامات المتعددة لكل رجل، فهو مناسب للارتداء أثناء خروجاتكم الصباحية وحتى في سهراتكم الشبابية.

بينما يمكنكم تنسيق حقيبة «إيكو إدي»، المصنوعة من أفضل الخامات والجلود التي لطالما عودتنا عليها العلامة الاسكندنافية، مع مختلف أزيائكم، حيث تم تصميم الحقيبة بشكل يجعل منها سهلة الاستخدام ومناسبة لمختلف الاحتياجات.