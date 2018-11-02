«ريفرلاند دبي».. أكبر وجهة احتفالية هذا الأسبوع

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

تقدم «ريفرلاند دبي»، وجهة المطاعم والمحال التجارية والترفيهية، في قلب «دبي باركس آند ريزورتس»، فعاليات للعائلات تستمر حتى بعد غد.

وستوزع «ريفرلاند دبي» أكثر من 50 ألف قطعة حلوى مجانية للأطفال على شكل لعبة حلوى أو خدعة، كما تقدم «ريفرلاند دبي» جوائز رائعة للفائزين بأفضل زي للشخصيات، تشمل إقامة لليلة واحدة في فندق لابيتا لأفضل زي للعائلات، وأربع تذاكر دخول إلى المتنزه للطفل الرابح بأفضل زي، وعشاء لأربعة أشخاص في مطعم «الماشوّه» لأفضل زي للكبار.

كما سيحظى الأطفال بأوقات رائعة في جمع الحلوى المجانية من جميع المطاعم المنتشرة في «ريفرلاند دبي» ضمن لعبة «حلوى أو خدعة».

وتعتبر «ريفرلاند دبي» بوابة منتزهات دبي باركس آند ريزورتس - التي تشمل موشنجيت دبي وبوليوود باركس دبي وليجولاند دبي، وحديقة الألعاب المائية ليجولاند ووتربارك - وجهة مثالية للعائلات والأفراد للاسترخاء وقضاء أوقات ممتعة في أجواء خارجية لا مثيل لها، علاوة على الأنشطة الشائقة خلال الأسبوع من دون رسوم دخول.