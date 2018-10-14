ميدو تعزز تواجدها مع افتتاح متاجرها في دبي مول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استكمل صانع الساعات السويسري ميدو توسعه في منطقة الشرق الأوسط مع الافتتاح الرسمي لمتاجره في دبي مول اليوم ويأتي ذلك احتفالاً بمئوية العلامة التي ولدت عام 1918. وتم حفل الافتتاح الرسمي بحضور فرانز ليندر، رئيس ميدو وممثلي مجموعة ريفولي والفنان والمغني التايواني الشهير جورج هيو.

وبمناسبة الاحتفال باليوبيل، قامت العلامة بجولة سريعة لاستعراض تاريخها الثري وطرحت ثلاثية ساعات محدودة الإصدار مستوحاة من الموضوع "الماضي والحاضر والمستقبل" وذلك لإبراز اسمها الأزلي وإرثها العريق في صناعة الساعات.

وصرّح فرانز ليندر في هذه المناسبة "لقد جمعت فلسفة ميدو منذ إنشائها بين الابتكار والجماليات والوظيفية. وهي قيم تتشاركها العلامة مع بعض كبريات أسماء الهندسة الأسطورية التي استلهمت منها تشكيلتها. نتطلع قدماً إلى استضافة محبي الساعات من الشرق الأوسط والعالم في محلنا الجديد في دبي مول الذي نفتتحه بمناسبة العيد المئة لميدو مع شريكنا ريفولي الذي تربطنا به علاقة قديمة".

تحتفل العلامة بعيدها المئة عام 2018 من خلال إبراز قيمها التي صقلت العلامة منذ قرن من الزمن وهي التصاميم الأزلية والمواد ذات الجودة العالية والابتكار الفني. تأتي هذه التشكيلية لتكمّل تشكيلة بارونشيلي المستوحاة من دار أوبرا رين بجمالها الثري وحرفيتها العالية. وأسدل جورج هيو الستارة عن ثلاثية بارونشيلي التي تغطي ثلاثة عصور مختلفة من تاريخ العلامة بما في ذلك استشرافها للمستقبل وتحديداً السنوات 1918 و2018 و2118.

بارونشيلي 1918

في لفتة إلى سنة ولادة ميدو، طرحت العلامة هذا التصميم الذي يجسد تقاليدها من خلال ساعات محدودة الإصدار من 1918 قطعة. يُقدّم هذا الموديل على علبة من الستينلس ستيل اللماع والذهب الوردي المعالج ما يبرز رقة المينا العاجي اللميع والمطلي. ونحتت عقارب الساعة على شكل ورق شجر دائرية. ووضعت الساعة على حزام بني من جلد التمساح ما يعطيها طابعاً أنيقاً غير مبتذل ينذر بالساعات المطلية بالمينا التاريخية وذلك تكريماً لإرث ميدو في صناعة الساعات. وتعمل ساعة بارونشيلي 1918 على كاليبر صغير وهو عزيز على العلامة لأن الثواني الصغيرة كانت جزءاً من تشكيلتها اعتباراً من 1934. تجسد الساعة أناقة الماضي الأزلية وهي خير احتفال بمئوية ميدو.

بارونشيلي 2018

بمناسبة مئوية العلامة، تم طرح بارونشيلي 2018 وهي ساعة متوازنة ومعاصرة تعطي التشكيلة مظهراً بسيطاً ومعاصراً مع علبتها من الستينلس ستيل اللماع والمينا المطلي. وتبقى الساعة وفية للعلامة وقيمها من خلال الاحتفاظ برموز التشكيلة الكلاسيكية على العقارب والشكل العام. تُثبت الساعة في مكانها بفضل سوار الستينلس ستيل اللماع والمشبك القابل للثني. ساعة متألقة تتناسب تماماً مع متطلبات عالمنا المعاصر.

بارونشيلي 2118

تتطلع ميدو إلى المستقبل بكل ثقة وهذا ما أبرزته في تصميم 2118. تصميم جريء وفاحش يحمل البصمة العصرية للعلامة فينم عن أناقة تامة في العلبة من الستانليس ستيل اللامع مع الـ PVD الأسود المعالج والمينا باللون الرمادي القاتم مع عناية فائقة بأدق التفاصيل التي تشمل لمسات نهاية من الساتان الشمسي الذي يلتقط الضوء ويعكسه كمرآة رائعة. إضافة إلى هذه الخصائص العصرية القوية فإن عقرب الثواني الصغير مطلي بلون الأحمر النبيذي. حزام الساعة من الجلد مغطى بقماش Cordura® وصمم ليقاوم آثار الوقت فتبقى الساعة أزلية على مر القرون. وتحمل الساعة علامة "العيد المئوي" الفارقة.