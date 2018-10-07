"دانوب هوم "تطرح تشكيلتها الحصرية من أثاث ومستلزمات الحدائق

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت "دانوب هوم" العلامة الرائدة بمجال الأثاث المنزلي ومنتجات تحسين المنازل في الدولة، عن طرح تشكيلتها الحصريّة لعام 2019 من أثاث ومستلزمات ومنتجات الحدائق.

ويتزامن إطلاق التشكيلة الجديدة مع طرح العلامة لبرنامجها الأول لولاء العملاء "أهلا" .

وكجزءٍ من تشكيلتها الحصريّة من أثاث ومستلزمات الحدائق، قامت ’دانوب هوم‘ بإصدار دليل منتجاتها الجديد لعام 2018/2019، والذي يتضمّن أكثر من 1500 مُنتج، ويمثل دليلاً متكاملاً وموثوقاً لقطع الأثاث الخارجي، والإكسسوارات والملحقات، ومنتجات الحياة العصرية.



ويرتكز دليل المنتجات الجديد على مفهومٍ "دانوب هوم" المبتكر ’نتخطى المساحات الداخلية‘؛ والذي يسلّط الضوء على 4 مواضيع تصميم فريدة هي: الاستوائيّة، والكلاسيكيّة، والحضريّة، والعربيّة.

وستتيح هذه المواضيع للعملاء تصميم حدائق أحلامهم وفق أسلوب يثري جمالية وأناقة منازلهم ويواكب أذواقهم وتفضيلاتهم الشخصيّة.

وقال مدير مجموعة "دانوب"، عادل ساجان، "أن تشكيلتنا الجديدة من منتجات ومستلزمات وديكورات الحدائق ستلبي الأذواق والتفضيلات المختلفة لعملائنا الكرام، كما أن الدليل منتجاتنا الجديد سينطوي على معلومات ملهمة وتفاصيل وافية حول منتجاتنا وتصاميمنا، بالإضافة إلى نصائح مفيدة حول مواضيع تتضمن مزايا استخدام السجاد المصنوع من العشب الاصطناعي، وكيفية الحفاظ على الأثاث الخارجي، فضلاً عن بعض الخطوات الفعالة للتنظيف، وغيرها الكثير من المزايا التي ستتيح للعملاء الاستفادة قدر المستطاع من مساحات منازلهم عبر الاستعانة بحلولٍ نموذجيّة ومتكاملة ومتعددة الوظائف. من جهة ثانية، تم تصميم برنامجنا الخاص بولاء العملاء ’أهلاً‘ لتزويد العملاء بقيمة أكبر من أي وقتٍ مضى. ونؤكد بأن خيارات التمويل الخاصة تعتبر مثالية ومناسبة لأي عميل ينشد الحصول على قيمةٍ استثنائية وإثراء مساحات منزله بأحدث الاتجاهات وتصاميم الديكورات المنزلية".



و تنفرد "دانوب هوم"بتقديم خدمات التصميم الداخلي المجانية التي يمكن للعملاء الحصول عليها في جميع متاجر العلامة عبر تقديم مخططات الطوابق والحدائق الخاصة بمنازلهم.