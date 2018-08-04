4 نصائح لاستخدام أظافر «الأكريليك»

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

تحبّ المرأة العربية الأظافر الطويلة والمتساوية، ومن هنا تلجأ الكثيرات من اللاتي يجدن صعوبة في تطويل أظافرهن، إلى الأظافر الاصطناعية (الأكريليك).

فإذا لم تطبق أظافر «الأكريليك» بشكل صحيح، أو لم تتقن أخصائية تركيب الأظافرعملها، فيمكن أن تترك أظافر الأكريليك أظافرك الحقيقية ضعيفة وهشة. وينصح دائماً بالتوجه لأخصائية أظافر لوضع وإزالة أظافر «الأكريليك» للحصول على أفضل النتائج. وأحياناً قد تزيل فنية الأظافر طبقة أكبر من الأظافر قبل تطبيق «الأكريليك»، ما يسبب ضعف قشرة الظفر بعد الإزالة. وإليك نصائح ستساعد على حماية أظافرك واستعادة قوتها من مركز التجميل لعناية الأظافر «ذا نيل سبا» The Nail Spa:

1- حمية غذائية

حافظي على حمية غذائية جيدة. اشربي الكثير من الماء وتناولي أقراص الفيتامينات المتعددة بانتظام للحصول على المواد المغذية الأساسية. الكالسيوم، وفيتامين «ج» والحديد، أساسية لدعم نمو الأظافر بشكل سليم.

2- قفازات الحماية

استعملي قفازات الحماية عند العمل في المنزل. أي عمل يتطلب منك نقع يديك في الماء، القيام بعمل شاق أو استخدام المواد الكيماوية يمكن أن يسبب الضرر ليديك وأظافرك.

3- مرطب العناية

استعملي المرطب للعناية بأظافرك، فوفقاً لعيادة مايو الطبية فإن ترطيب الأظافر والبشرة ضروريان في عملية إصلاح الأظافر. أي مرطب جيد سيحارب الأظافر الهشة الضعيفة التي سببها «الأكريليك».

4- طلاء مقوٍّ

استعملي طلاء مقوياً للأظافر، لأن الأظافر المقوية تحتوي على مواد بروتينية شفافة تروج للنمو الصحي للأظافر، وتحمي السطح من الخدوش.