«فيرست مان» في افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي

المصدر: روما - د.ب.أ

ذكر منظمو مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، أمس، أنه من المقرر أن يتم عرض فيلم «فيرست مان» (الرجل الأول)، للمخرج الاميركي داميان تشازيل، ومن بطولة النجم الكندي ريان جوسلينج، لدى افتتاح المهرجان هذا العام.

ومن المقرر عرض الفيلم - الذي تدور أحداثه حول الهبوط على سطح القمر، ويجسد فيه جوسلينج (‏‏37 عاماً)‏‏ دور نيل أرمسترونج، أول رائد فضاء تطأ قدمه سطح القمر في عام 1969 - في 29 أغسطس المقبل، كأحد الأفلام المتنافسة للحصول على جائزة «الأسد الذهبي».

وجاء في بيان المهرجان أن «الإعلان عن العرض العالمي الأول للفيلم، يأتي عشية الذكرى الـ49 لوصول بعثة (أبولو 11)‏‏ إلى سطح القمر».

يشار إلى أن العمل السينمائي هو الأول بالنسبة لتشازيل، منذ تقديمه الفيلم الرومانسي الغنائي، الذي حاز استحسان النقاد، «لا لا لاند».