ترجمات - الإمارات اليوم

في عام 1802، كتب الموسيقار الألماني الشهير لودفيج فان بيتهوفن رسالة يائسة إلى إخوته، لكنه لم يرسلها قط. فخلال حياته القصيرة، عانى الموسيقار الشهير من أمراض مزمنة، وفقدان للسمع، ومشاكل صحية حادة في الجهاز الهضمي والكبد.

وفي سن الحادية والثلاثين، وصف بيتهوفن حالته الصحية بأنها ”ميؤوس منها“، معرباً عن خشيته من ”احتمالية الإصابة بمرض دائم“. وقد ناشد إخوته قائلاً: ”بمجرد وفاتي، إذا كان الدكتور شميد لا يزال على قيد الحياة، فاطلبوا منه -باسمِي- أن يصف طبيعة مرضي، وأن يرفق هذه الوثيقة بسجلي الطبي؛ لعل العالم -بقدر الإمكان- يتصالح معي بعد رحيلي“.

والآن، وبعد مرور 200 عام، يتحقق أخيراً ما تمناه بيتهوفن. ورغم أن السبب الدقيق لوفاته عام 1827 لا يزال مجهولاً، فقد وجد العلماء أدلة تشير إلى أن الإصابة بالتهاب الكبد ”بي“ (Hepatitis B) والتسمم بالرصاص ربما لعبا دوراً في معاناته الصحية.

كان بيتهوفن يمنح بعض أصدقائه خصلات من شعره خلال حياته، وبعد وفاته، جُمعت عينات أخرى كثيرة من شعره وحُفظت من قِبل معارفه، والباحثين، وجامعي المقتنيات، والمتاحف. ويقوم الباحثون حالياً بتحليل عدد من هذه الخصلات الثمينة لفهم الحالة الصحية للموسيقار في القرن التاسع عشر بشكل أفضل. وفي عام 2023، كشف التسلسل الجينومي أن بعض هذه الخصلات لم تكن في الواقع تخص بيتهوفن.

لكن خصلات أخرى يُرجح أنها تعود إليه بالفعل، وتشير تلك العينات إلى أن وفاته ربما كانت ناجمة -جزئياً- عن إصابته بالتهاب الكبد ”بي“. كما يُحتمل أن يكون الإفراط في تناول الكحول قد فاقم من الأضرار التي لحقت بكبده. «لا يمكننا الجزم بما تسبب في وفاة بيتهوفن»، هكذا أوضح عالم الكيمياء الحيوية يوهانس كراوس، من معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية، في بيان صحفي عام 2023. ”لكن يمكننا الآن على الأقل تأكيد وجود مخاطر وراثية كبيرة، بالإضافة إلى إصابته بفيروس التهاب الكبد (ب).»

كانت هذه النتائج، التي نُشرت في دورية «كارنت بيولوجي» (Current Biology)، كاشفةً ومفيدة. ومع ذلك، لم تنجح في تفسير أسباب فقدان بيتهوفن لحاسة السمع أو معاناته من مشكلات في الجهاز الهضمي. وفي العام التالي، 2024، توصل فريق بحثي آخر إلى تفسير إضافي.

فقد اكتشفوا مؤشرات على التسمم بالرصاص في خصلتين من شعر بيتهوفن، إحداهما ثبت تاريخياً أنها أُخذت مباشرة من رأس الموسيقار نفسه. واحتوت تلك العينة على تركيز من الرصاص يفوق المعدل الطبيعي بـ 95 ضعفاً، كما كشفت عن مستويات مرتفعة من الزرنيخ والزئبق.

وقاد هذه الدراسة نادر رفاعي من كلية الطب بجامعة هارفارد، بمشاركة باحثين من «مايو كلينك» (Mayo Clinic) وخبراء متخصصين في حياة بيتهوفن وأعماله، ونُشرت النتائج في دورية «كلينيكال كيمستري» (Clinical Chemistry) عام 2024.

ويشير الباحثون إلى أن مستويات الرصاص المكتشفة في شعر بيتهوفن تعادل تركيزاً في الدم يصل إلى 71 ميكروغراماً لكل ديسيلتر. ورغم أن هذا المستوى لا يكفي للتسبب في الوفاة، إلا أنه ربما أسهم في إصابة بيتهوفن بالعديد من اعتلالاته الصحية. وكتب رفاعي وزملاؤه في رسالة موجزة إلى المحرر: «غالباً ما ترتبط مستويات الرصاص هذه باضطرابات في الجهاز الهضمي والكلى وضعف السمع، لكنها لا تُعد مرتفعة بما يكفي لتكون السبب الوحيد للوفاة». ففي ذلك الوقت، كانت أواني الشرب تُصنع غالباً من الرصاص، كما اعتمدت بعض العلاجات الطبية على هذا المعدن، دون أن يدرك الخبراء آنذاك آثاره السامة.