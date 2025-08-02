«أصدقاء مرضى السرطان».. إنجازات وشراكات لدعم المرضى

عقدت جمعية أصدقاء مرضى السرطان اجتماع مجلس إدارتها ربع السنوي لعام 2025، وناقش الحضور تقارير الأداء للأشهر الخمسة الأولى من العام، واستعرضوا المبادرات والمصروفات المالية، إلى جانب خطط الدعم والتوعية للمرحلة المقبلة، والحملات التوعوية المقبلة، ومبادرات الدعم المقدمة للمرضى. وشهد الاجتماع اعتماد التقرير السنوي، ومراجعة الاستعدادات لحملة القافلة الوردية المقررة في أكتوبر، إضافة إلى المصادقة على مصروفات الربع الثاني التي بلغت ثلاثة ملايين و637 ألفاً و159 درهماً، استفاد منها 136 مريضاً من جنسيات وأعمار مختلفة.

وترأس الاجتماع رئيسة مجلس الإدارة، سوسن جعفر، بحضور الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي عضو مؤسس ونائب رئيس المجلس. كما شارك في الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: الشيخة عائشة خالد القاسمي أمين السر مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة موزة الشحي، وخولة السركال، والدكتور عبدالله الزرعوني، وإبراهيم الخيال، ونجلاء المدفع، وعائشة الملا مديرة الجمعية.

وعلى صعيد الشراكات، شهد الربع الثاني توقيع جمعية أصدقاء مرضى السرطان مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وفي إطار مشاركتها في المحافل الصحية الدولية، سجلت الجمعية حضوراً لافتاً في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لتعزيز الصحة، وشهد الربع الثاني كذلك تنظيم ثماني فعاليات دعم معنوي، بالشراكة مع 12 جهة ومؤسسة، استفاد منها 279 مريضاً وناجياً، وشكلت جزءاً مهماً من استراتيجية الجمعية في تقديم الرعاية الشاملة، التي تجمع بين الدعم العلاجي والنفسي والاجتماعي.

وفي ما يتعلق بأنشطة المناصرة، شاركت الجمعية في خمس منصات محلية وعالمية، بمشاركة 225 شخصاً، بالتعاون مع 10 شركاء، وأثمرت هذه المشاركات عن إصدار سبعة تقارير ومخرجات استراتيجية تعكس تأثير الجمعية في السياسات الصحية والمجتمعية.

كما شاركت الجمعية في حفل تخريج المتعافين من السرطان، الذي نظمته جمعية الإمارات للأورام في متحف المستقبل بدبي، احتفاءً برحلات الشفاء التي ألهمت المجتمع بقصص أمل وصبر وانتصار.