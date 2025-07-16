براعم يزرعون 2500 نبتة في أبوظبي

اختتمت «ميرال»، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، بالتعاون مع بلدية أبوظبي، مبادرتها التعليمية «الزراعة في المدارس»، التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة عبر تجارب عملية تفاعلية.

وعلى مدى ثلاثة أشهر، شارك 120 طالباً من أكاديمية الياسمينة البريطانية، وأكاديمية المعمورة البريطانية، وأكاديمية ياس الأميركية، ومدرسة الشويفات الدولية، في أنشطة زراعية وتثقيفية أسفرت عن زراعة أكثر من 2500 نبتة، ضمن تجربة تعليمية تعزز الفهم العملي لمفاهيم الزراعة والاستدامة.

تأتي المبادرة ضمن محور البيئة والتعليم وصقل المهارات في إطار استراتيجية «ميرال» للمسؤولية الاجتماعية، التي تسعى من خلالها إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة، وبناء جيل قادر على المساهمة في مستقبل أكثر استدامة، وتتضمن المبادرة آلية متابعة دورية بعد انتهاء الجلسات التعليمية، تهدف إلى قياس نمو النباتات، وتعزيز التفاعل المستمر، وترسيخ المبادئ البيئية المكتسبة من خلال تطبيقها عملياً.

وتتماشى هذه المبادرة المجتمعية مع أهداف «عام المجتمع»، وتجسد رؤية «ميرال» في تمكين المجتمعات من خلال التعليم الهادف، وتحفيز العمل المناخي، ودعم رؤية الدولة في بناء اقتصاد معرفي مستدام يرتكز على المشاركة المجتمعية والتأثير الإيجابي طويل الأمد.