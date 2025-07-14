«إبر ذكية» لإيصال الأدوية مباشرة إلى الخلايا

نجح علماء من أقسام الفيزياء والطب الأساسي وعلوم المواد في جامعة موسكو - لومونوسوف الحكومية الروسية، بالتعاون مع معهد الفيزياء الحيوية النظرية والتجريبية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، ومعهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا، في تطوير«ميكرو إبر ذكية» دقيقة للتثبيت الدقيق والتحليل الجزيئي، وتوصيل الأدوية إلى الخلايا، وذكرت مجلة «ساينتيفيك روسيا» العلمية أن نظاماً من إبر السيليكون الدقيقة المطلية بالذهب، يثبت الخلايا الحية بدقة ويتيح تحليل تركيبها الجزيئي باستخدام مطيافية «رامان» العملاقة، وتتمثل الميزة الرئيسة لهذا التطوير في الجمع بين توصيل دواء العلاج الكيميائي والرصد المتزامن للتغيرات داخل الخلايا آنياً، على مستوى الخلية الواحدة، وبفضل قلة تدخلها الجراحي، وإمكانية تعديلها بشكل متحكم، أصبحت الإبر الدقيقة أداة مهمة في الفيزياء الحيوية والطب، فهي لا تستخدم فقط لتوصيل الأدوية عبر الجلد، بل تُستخدم أيضاً لإدخال الجينات والبروتينات والجزيئات الأخرى موضعياً إلى مناطق مُحددة، مثل الأورام أو الدماغ.