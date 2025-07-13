لم يكشفها الأطباء في صور الأشعة.. امرأة تُفاجأ بحسكة سمكة تخرج من رقبتها

صُدمت امرأة تايلاندية ابتلعت عن طريق الخطأ عظمة سمكة، عندما رأتها بعد أيام تخترق رقبتها بعد أن فشلت في إزالتها.

ففي 17 يونيو، نشر مستخدم لمنصة فيسبوك صورتين صادمتين قال أنهما تُظهران رقبة زوجته وإبرة بيضاء حادة تخترق جلدها من الأسفل.

وأخبر الرجل التايلاندي لاحقًا وكالات الأنباء أن منشوره كان بمثابة قصة تحذيرية للأشخاص الذين يستمتعون بتناول السمك لكنهم يتجاهلون التأكد من خلوه من العظام. وقال موقع "أوديتي" أنه على ما يبدو، كانت زوجته تستمتع بحساء السمك عندما ابتلعت عن طريق الخطأ عظمة سمكة وشعرت بألم حاد في رقبتها. حاولت إزالة العظم باستخدام العلاجات الشعبية مثل تناول الأرز وقشرة الخبز، لكن دون جدوى، فذهبت إلى المستشفى، حيث لم يكشف فحص الأشعة السينية عن أي أجسام غريبة.

ورغم أنها ظلت تشعر بألم في حلقها بعد الأشعة السينية، إلا أنه وزوجته، سانغ لان، افترضا أن الحسكة زالت، واعتادت سانغ لان على ألم حلقها، ظنًا منها أن الجرح سيشفى في النهاية، لكن بعد أسبوعين، لاحظت تورمًا في رقبتها. واشتبهت المرأة في وجود مشكلة مرتبطة بالغدة الدرقية، فذهبت إلى المستشفى مرة أخرى. أجرى الطبيب الثاني أيضًا أشعة سينية على رقبتها، وفقًا للإجراء، لكنه لم يلاحظ أي شيء غير عادي، فوصف لها بعض الأدوية والمسكنات.

وفي المنزل، وبينما كانت تستعد لوضع رقعة مسكنة للألم على رقبتها، بدأت سانغ بفرك المنطقة المؤلمة التي كانت على وشك وضعها عليها، عندما لاحظت إبرة مدببة تضغط على جلدها من الأسفل. بعد الضغط قليلاً، اخترق رأس إبرة أبيض جلد المرأة. عاد الزوجان المصدومان إلى المستشفى للمرة الثالثة، وتمكن الأطباء من إزالة عظمة سمكة بطول 2 سم من رقبة المرأة.

وقال الفريق الذي أجرى العملية لسانغ إنهم لم يروا شيئًا كهذا من قبل. وأخبرت المريضة الصحفيين أنها ستبتعد عن الأسماك لفترة، وربما لبقية حياتها.

وتحتل عظام السمك مرتبة منخفضة في قائمة الأشياء الغريبة التي قد تلتصق في حلوق الناس، ولكن ليس من المعتاد أن تخترق مثل هذه العظام رقبة شخص ما من الداخل.