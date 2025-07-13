إنقاذ سائحة ألمانية ضلت الطريق في منطقة نائية بأستراليا

نجحت الشرطة في العثور على سائحة ألمانية ضلت الطريق في مناطق نائية غرب أستراليا، وتوصلت إليها وهي في حالة ضيق وجفاف وإرهاق شديد.

وعُثر على كارولينا فيلغا (26 عاماً)، أول من أمس، على بُعد نحو 20 كيلومتراً من أقرب مسار للطريق الذي تركت فيه سيارتها المتعطلة، بعد أن أوقفت سائقاً عابراً في منطقة نائية غرب أستراليا.

وقالت مفتشة الشرطة، جيسيكا سيكورو: «كانت (فيلغا) في حالة ضيق شديد ومنهكة، وتعاني الجفاف، وكانت بحاجة إلى بعض الطعام، لكنها شعرت بالارتياح، لأنها التقت شخصاً ما، واستطاعت الحصول على تلك المساعدة».

وتركت فيلغا سيارتها المتعطلة لتطلب المساعدة، وهو أمر تنصح الشرطة بتجنّبه.

وأضافت سيكورو: «ابق مع سيارتك»، إذ إن الشرطة تستطيع العثور على سيارة بسهولة أكبر من العثور على شخص.