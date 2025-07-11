وفاة المخرج المصري سامح عبدالعزيز عن 49 عاماً

نعت نقابة المهن السينمائية في مصر المخرج سامح عبدالعزيز، الذي توفي أمس عن عمر ناهز 49 عاماً، تاركاً صدمة كبيرة في الوسط الفني، بعد أن قدم أعمالاً سينمائية وتلفزيونية ناجحة، كما نعاه عدد من الفنانين، منهم يسرا التي كتبت على حسابها بمنصة «إكس»: «خبر مفزع وحزين.. فقدنا اليوم المخرج والصديق سامح عبدالعزيز.. ربنا يصبر كل حبايبك على فراقك ويرزقك الجنة ونعيمها».

ولد عبدالعزيز في سبتمبر عام 1976، وتخرج في المعهد العالي للسينما، قبل أن يبدأ مشواره مخرجاً للبرامج التلفزيونية في التلفزيون المصري، ثم اتجه لإخراج الأغاني المصورة.