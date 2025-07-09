«ليوا للرطب».. حان موسمنا

مجدداً، يواصل مهرجان ليوا للرطب الاحتفاء بموسم خرف الرطب في دولة الإمارات، الذي يبدأ في شهر يونيو من كل عام، من خلال فعاليات ترفيهية تراثية ومسابقات تنطلق ضمن دورته الـ21، التي تُنظّم خلال الفترة من 14 إلى 27 الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وخصص المهرجان 12 مسابقة للرطب، تشمل سبعة أصناف، هي: الدباس، والخلاص، والفرض، والخنيزي، وبومعان، والشيشي، والزاملي، إضافة إلى خمس مسابقات أخرى للرطب، تشمل «أكبر عذج»، ومسابقتَي الظفرة وليوا لنخبة الرطب، ومسابقتَي فرض وخلاص مزارع منطقة العين، ضمن مسابقات المهرجان التي تبلغ 24 مسابقة تهدف إلى إبراز مكانة شجرة النخيل وثمارها وأهميتها الاجتماعية والتراثية، باعتبارها أحد عناصر الهوية الوطنية الإماراتية.