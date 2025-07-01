إطلاق برنامجَي «الفنان المقيم» و«المرسم»

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن برنامجي «الفنان المقيم» و«المرسم»، اللذين يقامان في بيوت تراثية معاد توظيفها وفضاءات للفن الحديث والمعاصر موجودة في مختلف أنحاء الإمارة.

ويستوحي البرنامجان مفهوميهما من الحضور المادي وغير المادي للماء، وتمتد مواقعهما من الحيّ التاريخي المطلّ على الخور في مدينة الشارقة، وصولاً إلى ساحل الحمرية ومدينة كلباء.

ويتيح برنامج «المرسم» مجموعة واسعة من المساحات الإبداعية للفنانين في مراحل مختلفة من مسيرتهم المهنية، مع إمكانية تأجير الاستوديوهات لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، كما يوفَّر مساحات عمل مجانية لخريجي الفنون الجميلة الجدد وطلاب الدكتوراه.

أما برنامج «الفنان المقيم»، فمتاح للفنانين البصريين وفناني الأداء والكتّاب والشعراء والباحثين والموسيقيين وصنّاع الأفلام، وغيرهم من المبدعين الراغبين في تطوير ممارساتهم التجريبية متعددة التخصصات.

وستنطلق عملية تقديم الطلبات الخاصة ببرنامج «الفنان المقيم» قريباً، بينما تبدأ الدعوة المفتوحة لبرنامج المرسم في مرحلة لاحقة من هذا العام، وستشمل المواقع المخصصة لهذين البرنامجين: مبنى المقتنيات، وبيت عبيد الشامسي وبيت السركال في ساحة الفنون بقلب الشارقة، واستوديوهات الحمرية في مدينة الحمرية، ومصنع الثلج في مدينة كلباء.

يشار إلى أن مبنى المقتنيات بساحة الفنون في الشارقة استُخدم سابقاً لإقامة المعارض وتخزين الأعمال الفنية، ويستضيف حالياً الورش واستوديوهات الفنانين.

أما بيت عبيد الشامسي، فيُستخدم كموقع لاستضافة أعمال تركيبية وعروض موسّعة ضمن بينالي الشارقة.