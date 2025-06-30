9 وفيات و17 إصابة في الأردن بسبب الكحول المغشوش

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا تسمم الكحول المغشوش إلى 9 وفيات و17 إصابة، جميعها ناتجة عن تناول مشروبات كحولية تحتوي على الميثانول، وهو نوع من الكحول الصناعي السام وغير المخصص للاستهلاك البشري.

وذكرت المديرية، في بيان رسمي، أن المصابين يخضعون للعلاج، في حين لا تزال التحقيقات جارية، مؤكدة أن مصدر المادة السامة تم تحديده، وهو أحد مصانع المشروبات الكحولية المرخّصة في محافظة الزرقاء.

وكانت أولى حالات التسمم قد ظهرت فجر الجمعة، بعد نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى فارقوا الحياة لاحقًا، قبل أن تتوالى الإصابات والوفيات المرتبطة بالمشروب ذاته.

وبينت مديرية الأمن العام أنه، بالتنسيق مع مؤسسة الغذاء والدواء، تم إغلاق المصنع المتورط والتحفظ على محتوياته، إضافة إلى القبض على القائمين عليه، تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

ما هو الكحول المغشوش؟

وفق خبراء صحيين، يُقصد بالكحول المغشوش خلط أو استبدال الكحول الإيثيلي (الإيثانول)، المستخدم في صناعة المشروبات الكحولية، بمادة الميثانول، وهي مادة كيميائية تُستخدم في مزيلات الطلاء والوقود والمواد الصناعية.

ويلجأ بعض المصنّعين غير المسؤولين إلى استخدام الميثانول لخفض التكلفة أو زيادة التأثير، رغم معرفتهم بخطورته البالغة، إذ قد يؤدي إلى العمى، الفشل الكلوي، أو الوفاة حتى عند تناوله بكميات صغيرة.

وتحذّر الجهات الصحية من استهلاك أي منتجات كحولية مجهولة المصدر أو غير مرخّصة، خصوصًا مع تكرار حالات التسمم في عدد من الدول نتيجة مثل هذه المواد المغشوشة