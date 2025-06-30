توفي مسموماً بالرصاص بعد أن استخدم ترمس القهوة لعشر سنوات

توفي رجل تايواني متسمما بالرصاص بعد استخدامه الترمس الصدئ نفسه لأكثر من عشر سنوات، على الرغم من ظهور علامات واضحة على تحلل المعدن.

وأفادت وسائل إعلام تايوانية بوفاة الرجل بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد تفاقم بسبب التسمم بالمعادن الثقيلة. وقال موقع "أوديتي" أن الرجل بدأ يعاني من مشاكل صحية منذ حوالي عام، إذ أظهرت فحوصات الدم أنه يعاني من التسمم بالمعادن الثقيلة. وأثناء محاولة الأطباء اكتشاف مصدر التلوث، علم الأطباء أن الرجل كان يستخدم الترمس نفسه يوميًا على مدار السنوات العشر الماضية. وعند فحصه اكتشفوا صدأً بداخله، وهو ما لم يمنع المريض من استخدامه لحفظ المشروبات الحمضية مثل القهوة والشاي والعصير.

ورغم رؤية الصدأ ومعرفة أن الحاوية الحرارية ليست مصنوعة من مادة مقاومة للصدأ، استمر المريض في استخدامها، معتمدًا فقط على الشطف البسيط لتنظيفها. ولم يتضح متى بدأ الترمس بتسريب المعادن الثقيلة إلى المشروبات، ولكن بحلول الوقت الذي وصل فيه المريض إلى المستشفى، كان الأوان قد فات.

وأثر التسمم على جهازه المناعي، ورغم جهود الأطباء الحثيثة، توفي متأثرًا بالتهاب رئوي بعد أقل من عام من تشخيصه الأولي. وخلص الأطباء إلى أن "الترمس ربما استُخدم لفترة طويلة، وخاصةً السموم الناتجة عن احتواء المشروبات الغازية كالكولا". وقد تداولت وسائل الإعلام الرئيسية في تايوان قصة الرجل المأساوية كقصة تحذيرية، حيث نصح خبراء الصحة باختيار ترمس مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتجنب استخدامه للمشروبات الحمضية، والتأكد من تنظيفه بانتظام. كما يُنصح بتغيير الترمس بعد عامين أو ثلاثة أعوام من الاستخدام المستمر.