«صيف دبي» يلمع بالذهب والمجوهرات

تطلق مجموعة دبي للمجوهرات حملة استثنائية، هي الأضخم حتى الآن، تحت عنوان «جوائز ذهبية»، وذلك خلال «مفاجآت صيف دبي 2025» التي ستنطلق 27 يونيو الجاري وتستمر حتى 30 أغسطس المقبل.

وتقدم الحملة لزوار دبي والمقيمين فيها موسماً حافلاً بالمكافآت والتوفير والمفاجآت الذهبية وفرص الفوز، بمجرد شراء مجوهرات بقيمة 1000 درهم أو أكثر من أي من المتاجر المشاركة، إضافة إلى العديد من الجوائز والمكافآت الأخرى.

وقالت عضو مجلس الإدارة رئيسة لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات، ليلى سهيل، إن مفاجآت صيف دبي تواصل جذب المتسوقين الباحثين عن القيمة، ومع حملتنا الجديدة نقدم مزيجاً فريداً من الجوائز المميّزة والعروض التنافسية، ما يعزز مكانة دبي كعاصمة للذهب والمجوهرات.

وأضافت: «بمجرد شراء مجوهرات بقيمة 1000 درهم أو أكثر من أي من المتاجر المشاركة، يدخل المتسوق إلى السحب الحصري الذي تنظمه المجموعة للفوز بواحدة من 30 سبيكة ذهبية تزن 12 غراماً، سيتم توزيعها على مدار فترة الحملة، وإلى جانب السحب تقدم مجموعة دبي للمجوهرات عروضاً ترويجية متميّزة في متاجر المجوهرات المشاركة، هي: هدايا مجانية وهدايا فاخرة عند التسوق من متاجر مختارة، وخصم حتى 50% على رسوم المصنعية، وعرض حصري على مجموعة مختارة من المجوهرات الذهبية، واستبدال الذهب القديم من دون أي خصم على القيمة الأساسية وإمكانية استبدال الذهب القديم بتصاميم جديدة من دون فقدان أي قيمة، وخصومات حتى 70% على مجوهرات الألماس واللؤلؤ، وتصاميم خالدة بأسعار استثنائية.

ويحظى حاملو بطاقات «فيزا» بمكافآت إضافية، تشمل استرداداً نقدياً فورياً عند الشراء من المتاجر المشاركة، ويمكن للمتسوقين الدخول في السحب مباشرة من المتجر عن طريق مسح رمز QR للحملة.

• تقدم «الحملة» لزوار دبي والمقيمين فيها موسماً حافلاً بالمكافآت والتوفير والمفاجآت الذهبية وفرص الفوز.