محتال يحجز 120 رحلة طيران مجانية

أدانت هيئة محلفين أميركية تيرون ألكسندر، البالغ من العمر 35 عامًا، بتهم الاحتيال الإلكتروني، ووفقًا لوثائق المحكمة والأدلة المقدمة في المحاكمة، حجز ألكسندر، بين عامي 2018 و2024، رحلات مجانية عبر موقع شركة طيران، كانت متاحة فقط للطيارين ومضيفي الطيران. وفي المجمل، سافر ألكسندر على متن 34 رحلة مع شركة الطيران دون دفع ثمن أي منها، متظاهرًا بأنه مضيف طيران يعمل لدى شركات طيران أخرى.

وخلال الرحلات الـ 34، ادعى ألكسندر، خلال عملية التقديم على موقع شركة الطيران - وهي عملية تتطلب من المتقدم اختيار ما إذا كان طيارًا أم مضيف طيران، وتقديم معلومات عن جهة عمله وتاريخ التعيين ورقم الشارة - أنه عمل لدى سبع شركات طيران مختلفة، وكان لديه ما يقرب من 30 رقم شارة وتواريخ تعيين مختلفة.

كما أظهرت الأدلة المقدمة في المحاكمة أن ألكسندر انتحل صفة مضيف طيران على متن ثلاث شركات طيران أخرى. وفي النهاية، حجز ألكسندر أكثر من 120 رحلة مجانية مدعيًا زورًا أنه مضيف طيران.

ومن المقرر أن تُصدر قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، جاكلين بيسيرا، حكمها على ألكسندر في 25 أغسطس 2025، بعد دراسة إرشادات إصدار الأحكام الأميركية وعوامل قانونية أخرى.

ولم يكشف موقع المدعي العام الأميركي الالكتروني الذي نشر القصة كيف تم القبض على المحتال، ومتى.