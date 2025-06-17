إسبان يحتجون على السياحة المفرطة بـ «مسدسات المياه»     

قام محتجون باستهداف سياح لم يكونوا على دراية بما يجري، بمسدسات مياه في برشلونة وفي جزيرة مايوركا الإسبانية، في الوقت الذي نظم متظاهرون مسيرات للمطالبة بإعادة النظر في نموذج اقتصادي يرون أنه يتسبب في أزمة سكنية، ويمحو الطابع الأصيل لمدنهم.

وتعد هذه المسيرات جزءاً من أول تحرك منسق ينظمه نشطاء معنيون بمخاطر السياحة المفرطة، في أبرز الوجهات السياحية بجنوبي أوروبا، وفي حين شارك آلاف عدة في تجمع مايوركا، احتشد مئات آخرون في مدن إسبانية أخرى، إضافة إلى مدينة البندقية الإيطالية، ولشبونة عاصمة البرتغال.