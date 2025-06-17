زجاج مكسور

لاحظ قرّاء سير مركبات على الطرقات العامة بزجاج خلفي مكسور، في الفترة الأخيرة، من دون مبالاة من السائقين، ولا تقيد بمعايير السلامة المرورية، وهذا الأمر يعطي انطباعاً غير حضاري للآخرين.

وأشاروا إلى صورة توضح سائقاً يقود مركبته على أحد الطرق في دبي وزجاجها الخلفي مكسور، حيث قام بتغطيته بقطعة من البلاستيك تحجب رؤيته للمركبات الخلفية، مناشدين المسؤولين في الجهات المعنية مراقبة هذه النوعية من السلوكيات غير الحضارية، ومعاقبة المسؤولين عنها.