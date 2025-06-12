سائق مصري يكرر حادثة وقعت قبل 5 سنوات: ينقذ مدينة كاملة من الحريق

تمكن مواطن مصري من إنقاذ مدينة بأكملها من كارثة مميتة، وذلك إثر قرار شجاع اتخذه في لحظة فاصلة.

وفي التفاصيل، فإن المواطن المصري خالد محمد شوقي كان يقود سائق شاحنة تنقل مواد بترولية، في إحدى محطات الوقود بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية. وفي لحظة ما، اندلعت النيران واشتعلت في شاحنته المحملة بمواد شديدة الانفجار داخل المحطة.

وعلى الأثر، اتخذ عبد العال قراره دون تردد، إذ صعد إلى الشاحنة المشتعلة، وقادها ليخرجها من المحطة إلى منطقة خالية، بعيداً عن السكان ومصدر الخطر.

وأصيب شوقي بحروق خطيرة أسفرت عن نقله إلى المستشفى، غير أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل، وفارق الحياة متأثراً بإصابته.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثّقت لحظة ركوب شوقي للشاحنة المشتعلة وإبعاده لها عن المحطة، معتبرين أن ما فعله أنقذ مدينة العاشر من رمضان من كارثة محققة كانت تهدد حياة المئات وربما الآلاف. في حين قررت الحكومة المصرية وجهات أخرى عديدة تكريم شوقي وعائلته، وتسمية أحد شوارع المنطقة باسمه.

وكانت حادثة مشابهة قد وقعت في نفس المكان قبل خمس سنوات، في منتصف مايو 2020، عندما استطاع السائق طلعت سالم 51 عاماً أن ينقذ مدينة العاشر من رمضان نفسها، من كارثة مروعة، بعد أن لاحظ أثناء تفريغه الشاحنة التي تحمل 45 طنا من الوقود اشتعال النيران في جزء من الشاحنة، فسارع بالخروج بها بعيداً عن المنطقة السكنية لحماية أرواح المواطنين من خطر انفجار الشاحنة، وأصيب وقتها بحروق شديدة، وحظي أيضاً بتكريم رسمي.