مصر: بعثة أثرية تكشف عن توابيت خشبية للأطفال في الأقصر

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور محمد إسماعيل خالد، نجاح البعثة الأثرية المصرية العاملة في منطقة العساسيف بجبانة طيبة القديمة بالبر الغربي لمدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، في اكتشاف مجموعة من التوابيت الخشبية الصغيرة المخصصة للأطفال.

وقال إسماعيل، في بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار المصرية، أمس، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة الاستعانة بمتخصص في العظام الآدمية والتوابيت الخشبية لتحديد العصر الذي تعود إليه هذه التوابيت، وكذلك دراسة العظام الموجودة بداخلها لتحديد العمر والجنس وأسباب الوفاة، الأمر الذي يسهم في معرفة أعمق لموقع الحفائر بشكل عام. وأعلن المدير العام لمنطقة آثار الأقصر، الدكتور عبدالغفار وجدي، تمكّن بعثة من الآثاريين المصريين من الكشف عن سور ضخم من الطوب (اللبن) يرجع تاريخه إلى عهد الملك (من خبر رع) أحد ملوك الأسرة الـ21، وهو سور مبني من قوالب الطوب، ختم كل قالب فيه باسم الملك مع اسم زوجته.