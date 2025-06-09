اكتشاف 100 موقع من العصر الحجري الصيني

اكتشف علماء آثار أكثر من 100 موقع تعود للعصر الحجري القديم في مدينة وينان بمقاطعة شنشي شمال غرب الصين. وتم تحديد المواقع خلال مسح خاص استمر لمدة عام، في إطار الإحصاء الصيني الرابع للآثار الثقافية في المقاطعة.

وبحسب العلماء، تُقدّم هذه النتائج دليلاً حاسماً على التطور البشري القديم في المنطقة، وتُحسّن الفهم الأكاديمي للتاريخ البشري المبكر، والسمات الثقافية في سهل قوانتشونغ الذي كان مركز الصين القديمة.

وتتمتع وينان بتاريخ طويل في علم الآثار من العصر الحجري القديم، بما في ذلك الاكتشافات البارزة لحفريات «إنسان لانتيان» و«إنسان دالي» خلال ستينات وسبعينات القرن الـ20.