مندوب توصيل يقتل أستاذاً جامعياً طعنا بسكين في منزله بالظهران

لقي الأستاذ بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن سابقا، الدكتور عبدالملك قاضي، مصرعه في منزله بمدينة الظهران ، بعد تعرضه لاعتداء من قِبل مندوب توصيل.

وأُصيبت زوجته بجروح خطيرة نتيجة تعرضها لطعنات متعددة أثناء اقتحام الجاني للمنزل، وهي تتلقى حاليًا العلاج في العناية المركزة بأحد مستشفيات الظهران.

وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقـة الشرقية ، أن الجهات الأمنية قبضت على الجاني وهو مقيم مصري، لقتله الدكتور عبدالملك قاضي، في منزله، في مدينة الظهران شرق السعودية، فضلاً عن الاعتداء على زوجته بعدة طعنات.

وتبيّن من إجراءات الاستدلال وجود تعامل مسبق مع المجني عليه، وأن دوافع الجريمة السرقة لوجود مطالبات مالية على الجاني في بلده.

وتم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وكشفت معلومات متداولة على منصة إكس، بأن مندوب التوصيل سدد عدة طعنات بسكبٍن كانت بحوزته إلى الدكتور عبدالملك قاضي ما أدى لوفاته، وكذلك قام بتسديد عدة طعنات لزوجة الدكتور وهي تتلقى حاليًا العلاج في العناية المركزة بأحد مستشفيات الظهران.