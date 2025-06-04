7 عروض مميزة تضيء احتفالات «العيد في دبي»

تحتفل دبي بعيد الأضحى المبارك مع مجموعة رائعة من العروض الترفيهية في مختلف أنحاء المدينة، تجمع الأصدقاء والعائلات معاً للاستمتاع بتجارب لا تُنسى حتى الثامن من يونيو، وذلك في إطار احتفالات «العيد في دبي» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. وتشمل الفعاليات حفلات موسيقية تحييها كوكبة من ألمع النجوم، وعروضاً كوميدية ومسرحية مذهلة، وتجارب ممتعة تناسب جميع الأعمار والاهتمامات. وتقدّم احتفالات دبي بعيد الأضحى المبارك مزيجاً حيوياً من الثقافة والكوميديا، والموسيقى والعروض التفاعلية التي تناسب مختلف الأذواق والأعمار.

وفي ما يلي سبع فعاليات مميزة يمكن الاستمتاع بقضاء أوقات رائعة عند حضورها:

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