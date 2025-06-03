وفاة الفنانة سميحة أيوب .. سيدة المسرح والسينما

غيّب الموت الفنانة المصرية سميحة أيوب عن عمر ناهز 93 عامًا، بعد تاريخ فني طويل بدأ منذ عام 1947، تركت خلاله حضورًا واسعًا في المسرح والسينما والتلفزيون في مصر والعالم العربي.

وأعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنانة القديرة سميحة أيوب، من خلال منشور نشره عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، قال فيه: «الدوام لله الفنانة القديرة سميحة أيوب». ولم تتضمن التدوينة أي تفاصيل تتعلق بمكان أو موعد مراسم الجنازة والعزاء.



من هي سميحة أيوب؟

الفنانة سميحة أيوب هي ممثلة مصرية، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، وتتملذت فيه على يد الفنان المسرحي زكي طليمات.



وبلغ رصيدها على المسرح على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية، منها: رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، دائرة الطباشير القوقازية...



ورغم سيطرة الأعمال المسرحية على غالبية مساحة أعمالها الفنية، إلا أنها كان لها مشاركات عديدة في السينما والتلفزيون، ففي السينما تميزت من خلال أفلام عدة منها: أرض النفاق، فجر الاسلام، مع السعادة، بين الأطلال..



وفي التلفزيون قدمت العديد من الأعمال البارزة من أهمها: الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، المصراوية..



ونالت سميحة أيوب العديد من التكريمات من عدة رؤساء منهم جمال عبد الناصر وأنور السادات، وأيضا الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان..