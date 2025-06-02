ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيجيريا إلى 200 قتيل

أعلنت السلطات النيجيرية، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت ولاية نيجر في شمال وسط البلاد إلى 200 قتيل.

وتسببت الأمطار الغزيرة، التي هطلت يوم الخميس الماضي، في حدوث فيضانات مدمرة في بلدة موكوا، التي تقع على بعد نحو 380 كيلومترا غرب مدينة أبوجا وهي مركز تجاري ومركز نقل رئيسي.

وأكد موسى كيمبوكو نائب رئيس حكومة موكوا المحلية، الحصيلة المحدثة للقتلى، مشيرا إلى أنه تم إلغاء عمليات الإنقاذ لأن السلطات لم تعد تعتقد أن هناك ناجين.

من ناحيته، قال إبراهيم أودو حسيني، المتحدث باسم وكالة الطوارئ في ولاية نيجر، إن الأمطار تسببت في إلحاق أضرار بما لا يقل عن 500 منزل في ثلاث مناطق، لافتا إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف شخص في موكوا أصبحوا في عداد المشردين.

وكان الرئيس النيجيري بولا تينوبو، قد أصدر توجيهاته للمركز الوطني للتعامل مع الطوارئ الوطنية، بالإسراع في تقديم المساعدات للولاية.