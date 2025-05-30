هؤلاء الفنانين وهذه المسلسلات .. جاهزون لرمضان منذ الآن !

بالرغم من أنه لم يمر سوى شهرين فقط على انتهاء شهر رمضان 2025، فإن هناك عددا من النجوم قد حجزوا أماكنهم في السباق الدرامي المقبل الذي ينطلق بشهر رمضان 2026.

وسارعت بعض شركات الإنتاج للتعاقد مع النجوم الذين حققواً نجاحاً بالموسم السابق، لضمان تحقيق الأرباح والنجاح برمضان المقبل.

والبداية مع الفنان حمادة هلال الذي تعاقد رسمياً على الجزء السادس من مسلسل "المداح"، والذي يعرض في رمضان المقبل، فعلى الرغم من رفضه تقديم جزء جديد من المسلسل، والبحث عن سيناريو آخر لتقديمه، إلا أن الشركة المنتجة للمسلسل استطاعت إقناعه بالتعاقد على الجزء السادس، والذي من المفترض أن يكون الأخير من سلسلة المداح.

ويشارك في المسلسل عدد من النجوم منهم أحمد بدير وكمال أبو رية وفتحي عبد الوهاب وهبة مجدي وآخرين.

وتعاقد الفنان ياسر جلال، على بطولة مسلسل جديد من المفترض أن يعرض بسباق رمضان المقبل، يتكون من 30 حلقة، ويتعاون خلاله مع السيناريست أيمن سلامة، وينتمي العمل للدراما الاجتماعية البسيطة.

وتعاقدت الفنانة ياسمين عبد العزيز أيضاً على المشاركة في شهر رمضان المقبل، حيث اجتمعت مؤخراً مع أحد المنتجين واتفقاً سوياً على تقديم مسلسل درامي يعرض في عام 2026، وذلك بعد نجاحها في مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي كان من بين قائمة المسلسلات الناجحة في رمضان الماضي.

وتعود الفنانة منى زكي للدراما التلفزيونية بعد غياب عامين، حيث تعاقدت على بطولة مسلسل جديد، يعرض في رمضان المقبل، ويتكون من 15 حلقة فقط، وهو ما اشترطته منى في العقد الجديد.

وتشارك أيضاً الفنانة مي عمر، بدراما رمضان القادم من خلال مسلسل من بطولتها، بعد نجاح مسلسل "إش إش"، لكن هذه المرة لن تتعاون مع المخرج محمد سامي، فقد تعاقدت مي بالفعل على بطولة مسلسل جديد، مع إحدى شركات الإنتاج، يتكون من 30 حلقة، إلا أنها تتكتم على تفاصيله لحين الاستقرار على مخرج العمل وباقي الأبطال، وسوف تعلن عن ذلك خلال الفترة القادمة.

أما الفنان أحمد العوضي، فسيكون من نجوم مسلسلات رمضان المقبل، حيث حجز مكانه في السباق أيضاً، من خلال تعاقده مع المنتج تامر مرسي على بطولة مسلسل جديد، يكتبه السيناريست محمود حمدان، الذي تعاون معه من خلال مسلسل "فهد البطل " و"حق عرب" وحققاً معاً نجاحا جيدا للغاية.

وقرر الفنان محمد رمضان العودة للمنافسة الدرامية من جديد من خلال مسلسل يعرض في شهر رمضان، بعد أن غاب عن السباق لمدة ثلاث سنوات، وكانت آخر بطولته مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض برمضان 2023 وحقق نجاحاً كبيرا.

وفضلاً عن عدد من النجوم، حجزوا أماكنهم في سباق دراما رمضان 2026، منذ وقت طويل، نظراً لتأجيل أعمالهم الدرامية منذ العام الماضي، فقد حجز الفنان أمير كرارة مكانه في السباق المقبل، من خلال مسلسل "أعراض انسحاب"، الذي تأجل عرضه وكان من المفترض أن يعرض في شهر رمضان الماضي، لكنه خرج من السباق في الوقت الضائع.

كذلك الأمر بالنسبة للفنان يحيي الفخراني، الذي يطل على الجمهور من خلال مسلسله المؤجل الذي يحمل اسم " الأستاذ"، والذي خرج من السباق الدرامي الماضي، الى جانب مشاركة الفنان محمد إمام في نفس السباق من خلال مسلسله المؤجل "الكينج"، الذي كان من المفترض أن يشارك به في السباق الماضي.

ويعود أيضا الفنان خالد النبوي للمشاركة الدرامية الرمضانية العام المقبل من خلال مسلسل "الأخطبوط"، الذي تأجل عرضه، إلا أنه من المفترض أن يعرض في العام المقبل.