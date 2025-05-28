بيلي إيليش.. فنانة العام بأرفع الجوائز

حصلت مغنية البوب، ​​بيلي إيليش، صاحبة أغنية «بيردز أوف أ-فيذر»، أول من أمس، على أعلى جائزة في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأميركية، إذ فازت بجائزة فنانة العام في احتفال أقيم في لاس فيغاس يتم اختيار الفائزين فيه بناء على تصويت الجمهور.

وتفوقت إيليش في هذه الفئة على تايلور سويفت وكندريك لامار وسابرينا كاربنتر ومورغان والين، ومرشحين آخرين، كما حصدت الجوائز في جميع الفئات السبع التي رُشحت لها، والتي كان منها ألبوم العام، وأفضل فنان يقوم بجولات.

وقالت إيليش، في رسالة مصورة من أوروبا التي تقوم فيها بجولة غنائية: «هذا أمر جنوني، أشعر بأنني عاجزة عن التعبير.. أتمنى لو كنت هناك الليلة».

وافتتحت المغنية جينيفر لوبيز، مقدمة الحفل، الاحتفالات بعروض الغناء والرقص على أنغام مزيجة مدتها ست دقائق من 23 أغنية ناجحة للمرشحين. وكُرّمت المغنية الأميركية، جانيت جاكسون، في الحفل بمنحها جائزة الأيقونة، وهي جائزة تمنح للفنانين الذين لهم تأثير عالمي.

وتسلم مغني البوب، رود ستيوارت (80 عاماً)، جائزة الإنجاز مدى الحياة، ورقص وغنّى على أنغام أغنية له أصدرها عام 1984.

. تفوقت إيليش على تايلور سويفت وكندريك لامار وسابرينا كاربنتر ومورغان والين.