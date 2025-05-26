الشارقة تحتضن أطول عقد ألماس في العالم.. يسعى لدخول «غينيس» برقم قياسي

يستعد عدد من العارضين المشاركين في الدورة الـ55 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتحقيق إنجازات تؤهلهم لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر الكشف عن قطع فريدة واستثنائية من الذهب والمجوهرات والألماس خلال أيام الحدث الممتدة من 28 مايو الجاري إل أول يونيو المقبل.

ويشهد الحدث في دورته الـ55 حضور ما يزيد على 500 عارض محلي وعالمي وأكثر من 1800 من كبار المصممين والصناع والمتخصصين في قطاع الذهب والمجوهرات في العالم إلى جانب أشهر العلامات التجارية الرائدة في مجال الذهب والألماس والساعات.

ويستعد أحد المشاركين للكشف عن أطول عقد ألماس في العالم، بخطوة تهدف إلى تسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس.

ويبلغ طول العقد 108 أمتار، ويضم أكثر من 600 ماسة مصنّعة مخبرياً تم ترصيعها بعناية فائقة من ذهب وردي عيار 18 قيراطاً؛ ما يجعله تحفة فنية نادرة تمثل مزيجاً من الفخامة والتقنية العالية، ومن المقرر أن تجري اللجنة الرسمية لموسوعة غينيس عملية التقييم خلال اليوم الأول للمعرض.

ومن المتوقع أن يستقبل الحدث - الذي يترقبه عشاق الساعات والمجوهرات - أكثر من 80 ألف زائر، لاسيما في ظل تزامنه مع فترة عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى حرص المعرض على توفير منصة متميزة لزواره للاطلاع على أحدث مجموعات المجوهرات الفريدة والقطع الحصرية والنادرة من أرقى المشغولات الذهبية ومجموعات الألماس الفريدة والساعات الفاخرة إلى جانب الاستفادة من الفرصة التي يتيحها الحدث للتسوق بأسعار منافسة تعزز مقتنياتهم الثمينة.

