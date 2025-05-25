جائزة المقال الإماراتي تحتفي بـ «فرسان الكلمة»

تحتفي جائزة المقال الإماراتي، بالتعاون مع مكتبة محمد بن راشد بدبي، مساء غد، الذي يصادف يوم الكاتب الإماراتي، بالفائزين بجوائز الدورة الأولى من الجائزة في فروعها الستة، خلال حفل تستضيفه المكتبة.

وفاز في دورة هذا العام من الجائزة: العنود سعيد المهيري بجائزة المقال الاجتماعي عن مقالها «شوكولاتة دبي»، والدكتورة بديعة خليل الهاشمي بجائزة المقال الأدبي عن مقالها «هوية الإنسان والمكان في الرواية الإماراتية»، ومريم علي البلوشي بجائزة المقال الاقتصادي عن مقالها «التغيُّر المناخي.. الاستدامة في قلب أجندة الإمارات الاقتصادية»، والدكتور سعيد حسن علي بجائزة المقال السياسي عن مقاله «القوة الناعمة الإماراتية.. مفهوم عالمي جديد»، وشيخة سالم حمد الكعبي بجائزة المقال العلمي عن مقالها «إعادة تشكيل المستقبل». فيما نالت جائزة المقال الفكري منى خليفة الحمودي عن مقال «المواطن الإماراتي الديناميكي.. فلسفة التغير المتجذر في عالم متحول».

وحصدت أمل عبدالعزيز محمد (15 عاماً) جائزة أصغر مشاركة في الجائزة لفرع المقال الفكري عن مقالها «الإمارات.. حيث يصنع التسامح معجزة التعايش»، ومهرة محمد العزيزي جائزة أصغر مشاركة أيضاً عن فرع المقال العلمي عن مقالها «عالم افتراضي نحو المستقبل».

كما سيُكرم خلال الحفل الكاتب والإعلامي الإماراتي علي عبيد الهاملي بجائزة «رائد المقال الإماراتي 2025»، التي أضيفت للجوائز، تقديراً لمسيرة الهاملي الطويلة في كتابة المقال والممتدة لأكثر من 25 سنة.

وخلال الحفل، سيلقي مؤسس الجائزة، الأديب عبدالغفار حسين، كلمة نيابة عن مجلس أمناء الجائزة، يتوجه فيها بالشكر لنادي دبي للصحافة، على دعمه للجائزة، والموافقة على تنظيم ورشة مشتركة، للارتقاء بفن كتابة المقال، ولتنمية مهارات الكتابة لدى مختلف الفئات المجتمعية، لاسيما من ذوي الأعمار الصغيرة دون سن الـ18 عاماً، وصقل قدراتهم الكتابية، وتعزيز قيمة الكتّاب الإماراتيين على الساحتين المحلية والدولية، واستثمار الطاقات الإبداعية الإماراتية، وتعزيز موهبتها بالمعارف والخبرات.

كما سيلقي مدير مكتبة محمد بن راشد، الدكتور محمد سالم المزروعي، كلمة خلال الحفل، يسلط الضوء فيها على أهمية كتابة المقال والجائزة، ودورها في تعزيز المشهد الثقافي والمعرفي في الدولة.

وستشهد الأمسية الإعلان عن تفاصيل الدعم المالي السخي الذي ستقدمه مجموعة خلف الحبتور، التي قررت التبرع بقيمة كل تكاليف فروع الجائزة، ولخمس سنوات مقبلة، ودفع 180 ألف درهم سنوياً، تقديراً من رجل الأعمال خلف الحبتور للكاتب الإماراتي، خصوصاً الجيل الإماراتي الصاعد من كتّاب المقال.

. التكريم يأتي في يوم الكاتب الإماراتي الذي يصادف 26 مايو.