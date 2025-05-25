إبداعات من خيرات «صاحبة المقام الرفيع»

من خيرات الشجرة «صاحبة المقام الرفيع» في ماضي الإمارات وحاضرها.. أيادٍ تبدع في تكوين تشكيلات جميلة، لتحضر بشكل حي أمام الجميع، سواء بين الأجيال الجديدة لتتمسك بتراثها، أو ضيوف الدولة كي يتعرفوا على فصول من تاريخ المهن التقليدية، وكيف استفاد الآباء والأجداد هنا من كل جزء من النخلة، ليصنعوا من جريدها وسعفها الكثير من الأدوات والزينات، كما الحال هنا في المعروضات التي نفذت بشكل مباشر أمام زوار معرض «اصنع في الإمارات 2025» بالعاصمة أبوظبي.