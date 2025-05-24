استجابة لدعائه الدائم .. مات هو وزوجته بنفس اليوم بعد 74 سنة زواج

توفي في البرازيل، بعد يومين من الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لزواجهما وبفارق 10 ساعات، الزوجان أوديليتا بانزاني دي هارو وباتشوال دي هارو في نفس اليوم.

ووفقا لموقع Need To Know، كان عمر الزوجة عند وفاتها يناهز 92 عاما وعمر زوجها 94 عاما.

وكانت المرأة تعاني من مرض الزهايمر في شيخوختها، وكان زوجها يتولى رعايتها، رغم أن الأطباء شخصوا إصابته بسرطان القولون في عام 2023 في مراحله النهائية. وبعد تشخيص إصابته بالمرض، بدأ بالدعاء أن يدركه الموت في نفس اليوم الذي تتوفى فيه زوجته.

ويذكر أن الزوجين التقيا عندما كان عمر الزوج 18 عاما والزوجة 16 عاما، وتزوجا في عام 1951 ورزقا بستة أطفال معا. كان الزوج يعمل في متجر للأقمشة بينما كانت أوديليتا بانزاني دي هارو تربي أطفالها. و بالإضافة إلى ذلك، أسس الزوجان جمعية خيرية لمساعدة الأمهات العازبات والمحتاجين.