فتح باب التسجيل في منحة صندوق متحف زايد الوطني

أطلق متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات، دعوة للمشاركة في منحة صندوق متحف زايد الوطني لتمويل الأبحاث لعام 2025 من مختلف أنحاء العالم، حيث يدعم صندوق الأبحاث، الذي تبلغ قيمته الإجمالية مليون درهم، المشروعات البحثية التي تسهم في حفظ وتعزيز المعرفة، والفهم العميق لتراث وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة.

يستمدّ صندوق متحف زايد الوطني لتمويل الأبحاث رسالته من القيم التي جسّدها الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال التزامه بدعم أبحاث طموحة ورفيعة المستوى تُسهم في صون التراث الثقافي لدولة الإمارات وإحيائه، وتعزيز المعرفة، والابتكار، والمرونة.

ويقدم صندوق الأبحاث منحاً بحثيةً، ويستهدف الصندوق دعم الباحثين المخضرمين والمبتدئين على حد سواء، ممّن تسعى أعمالهم إلى تعميق فهمنا المشترك لتاريخ وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الأوسع.

وقال وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، سعود عبدالعزيز الحوسني: «يعكس تعزيز المعرفة والإبداع التزامنا الراسخ بالحفاظ على التراث الثقافي لأبوظبي ودولة الإمارات، مستلهمين جهودنا من إرث ورؤية الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويُعدّ صندوق متحف زايد الوطني لتمويل الأبحاث امتداداً طبيعياً لهذا الإرث»

وستتم مراجعة الطلبات من قِبَل لجنة تضم ممثلين من متحف زايد الوطني ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إلى جانب خبراء متخصصين في المجال وفقاً لمعايير تشمل منهجية البحث، والخبرة، والنتائج المرجوة، ومدى توافقها مع رسالة المتحف.