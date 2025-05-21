كبار مواطنين في ضيافة مطار دبي

استضافت مطارات دبي 30 من كبار المواطنين ومرافقيهم في المبنى (3) بمطار دبي الدولي، في إطار مبادراتها ضمن «عام المجتمع»، وأتاحت هذه الزيارة - التي نظمها مكتب شؤون المواطنين بعجمان، بالتعاون مع مركز سعادة كبار المواطنين التابع لوزارة الأسرة - للوفد الزائر فرصة الاطلاع على مختلف مرافق المطار، بدءاً من إجراءات تسجيل الوصول والخدمات المتوافرة، وصولاً إلى خيارات المساعدة المتاحة، وتضمن برنامج الزيارة جولة إرشادية شاملة، ما يعكس حرص مطارات دبي المتواصل على ضمان بيئة شاملة وسلسة وترحيبية لجميع الضيوف.

وتتوافق المبادرة مع استراتيجية مطارات دبي الأوسع لدعم الأولويات الوطنية والمساهمة الفعالة في البرامج المجتمعية التي تتماشى مع أهداف «عام المجتمع».