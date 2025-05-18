أكبر تجمّع لـ«السنافر» في العالم.. مدينة فرنسية تحطم الرقم أخيراً

حققت مدينة صغيرة في غرب فرنسا رقماً قياسياً عالمياً لأكبر تجمع من الأشخاص الذين يرتدون أزياء السنافر، وفق المنظمين الذين أحصوا أكثر من 3000 مشارك في نهاية الأسبوع.

وحاولت مدينة لاندرنو التي يبلغ عدد سكانها 16 ألف نسمة، والواقعة في أقصى غرب منطقة بريتاني الفرنسية، مرتين سابقاً انتزاع الرقم القياسي من بلدة لاوخرينجن في ألمانيا حيث اجتماع 2762 شخصاً يرتدون أزياء السنافر في 2019، إلا أن المهمة بدت شبه مستحيلة.

لكن الفرنسيين حطموا هذا الرقم أخيراً، بعدما نجحوا أمس (السبت) في جمع 3076 شخصاً يرتدون ملابس زرقاء ووجوههم مطلية باللون الأزرق، كما يضعون على رؤوسهم قبعات بيضاء ويغنون أغاني السنافر.

وقال أحد المشاركين «لقد حطمنا الرقم القياسي».

وشخصيات «السنافر» التي ابتكرها رسام الكاريكاتير البلجيكي بييو عام 1958، هي مخلوقات صغيرة تشبه البشر وتعيش في الغابة. وتحولت هذه الكائنات المرحة إلى سلسلة أعمال ضخمة تتضمن أفلاماً ومسلسلات وإعلانات وألعاب فيديو ومدناً للملاهي وألعاباً.