تصرف ذكي من شرطية تلقت «استغاثة صامتة»

قاد تصرف ذكي من شرطية طوارئ كورية لإنقاذ مستغيثة بالشرطة لم تستطع النطق خلال اتصالها الهاتفي الطارئ.

وأوردت صحيفة «كوريا تايمز» أن ضابطة شرطة مكالمة طوارئ تلقت الأسبوع الماضي اتصال طوارئ صامتاً، فأدركت أن المتصل في خطر، ووجهت الشخص المجهول لاستخدام إشارات غير لفظية لطلب المساعدة، وفقاً لوكالة الشرطة الوطنية التي نشرت فيديو يُسلّط الضوء على حالة حديثة تعاملت معها وكالة شرطة مقاطعة جيجو، إذ اتصلت ضحية عنف عاطفي بخط الطوارئ 112 لكنها لم تستطع الكلام.

واشتبهت ضابطة الدوريات الكبيرة كيم هيه جين، التي استجابت للمكالمة، بوجود مشكلة، وطلبت من المتصلة النقر على مكبر الصوت مرتين إذا كان الوضع خطيراً. ثم تتبعت كيم موقع المكالمة، وطلبت من المتصلة تأكيد وجود حالة خطرة بالضغط على الأزرار، فنقرت عليها بجنون وأغلقت الهاتف.

وقالت كيم: «أكدت مكالمة لاحقة وجود حالة عنف عاطفي، إذ تشاجرت المتصلة مع صديقها، ووصلت الشرطة بسرعة إلى مكان الحادث»، مضيفةً أنها صنفت الحالة على أنها حالة طوارئ ذات أولوية قصوى بعد المكالمة الأولى.

وذكرت الشرطة أن الضحية أعيدت سالمةً إلى عائلتها. وأكدت كيم أن شرطة جيجو لا تتجاهل مكالمات الطوارئ التي لا تُجيب، ويمكنها استخدام طرق مُختلفة لفهم الموقف، وحثّ الجمهور على الاتصال في حالات الطوارئ.