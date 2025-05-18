ابتكار يمهد الطريق لجيل ثوري من مكيفات الهواء

يمهّد ابتكار هو عبارة عن عجينة ناعمة شمعية بيضاء اللون تتمتع بخصائص واعدة وتتغير حرارتها بأكثر من 50 درجة تحت الضغط، الطريق لجيل ثوري من مكيفات الهواء الخالية من الغازات المسببة للاحترار المناخي.

وعلى عكس الغازات المستخدمة في الأجهزة الحالية، فإن هذه «المبردات الصلبة» لا تتسرّب.

وقال الأستاذ في فيزياء المواد في جامعة كامبريدج البريطانية، كزافييه مويا، إن هذه المواد «أكثر كفاءة في استخدام الطاقة».

وهناك نحو مليارَي مكيّف هواء قيد الاستخدام في مختلف أنحاء العالم، ويتزايد عددها مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب. وبين التسريبات واستهلاك الطاقة، تتزايد الانبعاثات المرتبطة بها أيضاً كل عام، بحسب وكالة الطاقة الدولية. ويدرس كزافييه مويا منذ 15 سنة خصائص هذه «البلورات البلاستيكية» في مختبره في الجامعة البريطانية.