ألعاب أطفال صنعت في سورية قبل 4500 عام

أظهر اكتشاف 19 خشخيشة طينية صُنعت في مدينة حماة خلال العصر البرونزي أن بيع ألعاب الأطفال ليس ابتكاراً حديثاً، بل كان موجوداً في سورية قبل 4500 عام، حسب باحثة في المتحف الوطني الدنماركي.

وقالت المُعدّة المشاركة للدراسة التي تناولت الاكتشاف، ميتّه هالد: «إذا كان المرء (في ذلك الزمن) يريد تسلية طفله، كان يستطيع إعطاءه ملعقة خشبية أو حجراً». ولكن حتى في ذلك الوقت «قبل 4500 عام»، كان لدى الوالدَين خيار آخر، وهو أن يذهبا إلى السوق ويشتريا الألعاب المصنوعة من محترفين.

وأضافت الباحثة: «على جانب القطع، يلاحظ أن الطين مشغول بالطريقة التي تُشغل بها الأواني التي يصنعها محترفون».