زوار متاحف إيطاليا.. أكثر من سكانها

تجاوز عدد الزوار الذين دفعوا رسوم دخول إلى أبرز المواقع الثقافية في إيطاليا خلال عام 2024 حاجز الـ60 مليون شخص، متجاوزاً بذلك عدد سكان البلاد للمرة الأولى.

وكان المدرج الروماني القديم «الكولوسيوم» في روما أكثر المعالم جذباً للزوار، إذ استقطب 14.7 مليون زائر، يليه معرض أوفيتزي في فلورنسا بـ5.3 ملايين زائر، ثم موقع بومبي الأثري بـ4.3 ملايين.

وأسهم الزوار من داخل إيطاليا وخارجها بأكثر من 382 مليون يورو (424 مليون دولار) من الإيرادات لمصلحة إيطاليا، وجلب «الكولوسيوم» وحده أكثر من 100 مليون يورو.

ويبلغ عدد سكان إيطاليا نحو 59 مليون نسمة، وتضم البلاد أكثر من 400 متحف تديرها الدولة، وارتفع عدد الزوار بنحو مليونَي شخص مقارنة بالعام السابق، فيما زادت الإيرادات بـ68 مليون يورو، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار التذاكر.