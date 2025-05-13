على كتفَي «الأب الحنون» في شاطئ جميرا

بعد اللعب مع الموج وبناء بيوت بالرمل على أحد شواطئ جميرا، ها هي الصغيرة من فوق كتفَي «الأب الحنون» تستمتع بجولة آخر النهار بالقرب من أيقونة برج العرب، حيث المماشي الجميلة التي ترحب بعشاق هواء البحر، ورائحة نسيم العصاري على ضفاف ساحل المدينة التي توفر لأهلها وضيوفها سبل الراحة التامة، وتمهّد لهم مرافق «5 نجوم» مجاناً في كل مكان، لتضفي سعادات لا تحصى على وجوه زوار وجهات دبي الخلابة، سواء على الخليج العربي أو في المعالم الشهيرة المميزة التي تضمها الإمارة على اتساعها.