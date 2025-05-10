رشفة من المياه الفوارة تتسبب بحادث غريب.. رجل الأعمال ظل في المستشفى 3 أسابيع

لم يتمكن رجل إسباني من تناول أي طعام أو سوائل لمدة ثلاثة أسابيع، بعد تناول رشفة بسيطة من المياه الفوارة المعبأة في أحد المطاعم.

واضطر بابلو غونزاليس، رجل الأعمال البالغ من العمر 42 عاماً، للرقود في مستشفى في مدينة فيغو لثلاثة أسابيع، بعد تعرضه لحادث غريب لم يُكشف عن سببه بعد. وبعد تناوله الطعام في مطعم يقدم المقبلات مع بعض الأصدقاء، طلب غونزاليس زجاجة مياه معدنية فوارة مع كوب من الثلج وشريحة ليمون. كانت المياه من علامة معروفة، وبدت الزجاجة مغلقة بإحكام، على حد تعبيره، لكن ما يتذكره بوضوح هو شعوره بحرقة في فمه بعد ثوانٍ فقط من أول رشفة. كان رد فعله فورياً؛ قفز من كرسيه، ونظر في الكوب، فرأى أن السائل كان مصفراً. تناول رشفة من مشروب أحد رفاقه وركض إلى حمام المطعم ليغسل فمه. يتذكر أنه «أعماه» الألم، واحتاج إلى مساعدة أصدقائه لمجرد الوقوف.

ولأن أعراضه لم تتحسن حتى بعد شرب سوائل أخرى، تم استدعاء سيارة إسعاف نقلت بابلو على الفور إلى مستشفى بوفيزا، إذ لم يتمكن الأطباء إلا من تأكيد إصابته بحروق داخلية ومحاولة تخفيف الألم بمسكنات الألم.

ولاحقاً صرّح الرجل لصحيفة «إل فارو دي فيغو» المحلية أن مريئه ومعدته كانا محترقين لدرجة أنهما أسودا، والسبب الوحيد في قلة تأثر فمه هو أنه غسله بالماء بسرعة بعد تلك الرشفة الأولى.

ولمدة 15 يوماً بعد الحادثة، لم يتمكن بابلو غونزاليس من تناول أي طعام أو سوائل.

وبدأت معدته تتعافى، لكن الأطباء يقولون إن مريئه لا يزال يعاني من ضرر بالغ. وتناول رشفة الماء الأولى في 28 أبريل الماضي، لكن الأطباء ما زالوا غير متأكدين مما إذا كان سيتعافى تماماً أو كم من الوقت سيستغرق ذلك.

أما سبب الحروق، فلا يزال غامضاً. إذ فحصت الشرطة تسجيلات المراقبة بحثاً عن أي شبهة جنائية، لكنها لم تعثر على أي شيء ذي صلة حتى الآن، وتمكنت من مصادرة زجاجة المياه المعدنية لتحليلها، ولكن يبدو أن الزجاجة أُفرغت قبل وصول الشرطة، وإن كان من المتوقع أن تبقى آثار أي مادة قد تكون سببت حروق بابلو واضحة.

السبب الأكثر ترجيحاً هو تلوث الزجاجة أو الثلج بنوع من مواد التنظيف، على الرغم من أن صاحب المطعم يستبعد هذا الاحتمال.